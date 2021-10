Calcio a 5 Coppa Italia serie C2. La Polisportiva Nicosia si aggiudica la stracittadina con il Nicosia Futsal – VIDEO

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 30 Ottobre 2021

Nicosia Futsal-Polisportiva Nicosia 7-13

Nella seconda giornata del triangolare di Coppa Italia di serie C2 di calcio a 5, di fronte le due squadre che una settimana fa si sono affrontate in campionato: il Nicosia Futsal e la Polisportiva Nicosia. Si tratta della quarta stracittadina del “Campanile” tra le due formazioni, tra campionato e coppa.

Partenza a razzo delle due formazioni che non si risparmiano e dopo un minuto la Polisportiva passa in vantaggio con Daniele Leanza. i giallo-neri rispondo con Bonajuto al 2’ e 3’ portandosi in vantaggio. Daniele Leanza all’8’ pareggia e al 10’ Luca Maggio porta in vantaggio sul 3-2 la Polisportiva Nicosia. All’11’ Catania pareggia per i giallo-neri e al 13’ Bonaiuto li riporta in vantaggio. Al 14’ Luca Maggio pareggia e il capitano Granata un minuto dopo riporta in vantaggio i bianco-rossi. Al 17’ Mario Giangrasso segna il 5-5 del pareggio per il Nicosia Futsal. Al 19’ Luca Maggio segna il 5-6 e al 22’ Giuseppe Maggio il 5-7. Ultima rete del primo tempo ad opera di Bonaiuto che segna il 6-7, accorciando le distanze per il Nicosia Futsal.

Nel secondo tempo dopo tre minuti D’Amico per la Polisportiva Nicosia segna il 6-8. Al 4’ Emiliano Leanza per i bianco-rossi segna il 6-9. Mario Giangrasso segna un minuto dopo 7-9 per il Nicosia Futsal. Al 12’ Luca Maggio segna il 7-10 per i bianco-rossi. Due minuti dopo Testa per la Polisportiva Nicosia segna il 7-1. Nel finale la Polisportiva Nicosia va a segno ancora con Granata al 28’ e con D’Amico al 33’. La stracittadina si chiude sul 7-13 in favore della Polisportiva Nicosia.

La squadra di mister Pentecoste a distanza di 7 giorni si prende la rivincita e si aggiudica il “derby del Campanile”. Partita giocata su ritmi altissimi soprattutto nel primo tempo. I due allenatori hanno schierato per lunghi tratti i giocatori meno utilizzati in campionato, il risultato è senz’altro positivo. Da segnalare in particolar modo tra le fila del Nicosia Futsal l’esordio del 2005 Antonino Giangrasso e dei gemelli Damiano e Valeriano Gallina, classe 2004 e Mario Giangrasso, classe 2004 autore di due gol. Tra le fila della Polisportiva Nicosia il 2005 Gabriele D’Amico e il 2003 Daniele Leanza autori di due reti ciascuno, il portiere classe 2006 Samuele Scardino e la conferma del 2004 Luca Maggio autore di ben 4 gol. Segno che le due squadre stanno ben lavorando per il futuro, soprattutto nel settore giovanile.

