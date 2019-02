Calcio a 5 Coppa Trinacria, il Nicosia Futsal alla conquista della finale

Grande attesa in casa giallonera per il match che si disputerà lunedì 11 febbraio alle 20.30 presso il New Free di Acireale contro la Stella Nascente. Incontro di semifinale d’andata di Coppa Trinacria di calcio a 5.

In campionato gli avversari del Nicosia Futsal sono attualmente quarti nel girone B di serie D di calcio a 5, in carniere hanno 18 punti frutto di 6 vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Mentre il Nicosia Futsal è secondo in classifica nel girone A con 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Mister Prestifilippo del Nicosia Futsal per l’occasione ha convocato 12 giocatori, assenti Scardino per motivi di lavoro e anche Bonelli che purtroppo con il Biancavilla ha rimediato una brutta distorsione.

Tra le fila della squadra del presidente Alessandro Fiscella aleggia grande ottimismo. Il capitano della squadra, Enrico Pidone, negli allenamenti settimanali ha caricato a dovere i compagni, dicendo loro che dovranno vendere cara la pelle per cercare di portare a casa un ottimo risultato, che permetta di giocare fra un mese il match di ritorno più tranquilli.

Tutta la squadra vuole ben figurare per dare ai dirigenti le giuste ricompense per i sacrifici fatti fino ad ora. Bonaiuto, Catania, Ridolfo e tutta la squadra è pronta per scendere in campo e per continuare a scrivere un’altra gloriosa pagina di storia sportiva di questo giovane sodalizio.

L’entusiasmo e l’ottimismo trapelano dalle parole del vice presidente Li Volsi: “non pensavo che in solo due anni della nascita della nostra società saremmo potuti arrivare a questi traguardi, che sicuramente miglioreremo di partita in partita. I ragazzi saranno sicuramente all’altezza di continuare a scrivere ancora di più la storia. Auguro un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi ed ai dirigenti. Spero che questo augurio possa farci gioire tutti insieme e sia foriero di grandi vittorie”.