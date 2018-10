Calcio a 5, dopo l’ottimo esordio mister Prestifilippo si prepara per l’avventura in campionato con il Nicosia Futsal

Ottimo l’esordio per il neo mister del Nicosia Futsal, Carmelo Prestifilippo in Coppa Trinacria, contro il Belpasso, il tecnico dei gialloneri è riuscito ad amalgamare nuovi e vecchi calciatori, riuscendo con nuovi schemi, acume tattico e strategie a rimontare e a vincere un incontro non facile contro il team etneo, che punta alla vittoria del campionato e della coppa.

Archiviata questa prima partita, mister Prestifilippo pensa già all’esordio in campionato. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti pubblicato il calendario per la stagione 2018-19. Il Nicosia Futsal è stato inserito nel girone A insieme ad altre 9 formazioni della provincia di Catania.

Esordio casalingo al Camping San Felice per il Nicosia Futsal, sabato 3 novembre alle 15, contro il Catania Calcio Femminile, tra le favorite per la vittoria di questo girone. La prima partita fuori casa il Nicosia Futsal la disputerà il 10 novembre contro il Città di Biancavilla.

Il calendario prevede cinque turni di riposo: il 24 novembre, durante il periodo natalizio, il 29 dicembre ed il 5 gennaio, con ripresa il 12 gennaio, il 9 febbraio, il 9 marzo,. Il campionato terminerà il 6 aprile 2019 con l’incotro casalingo nel Nicosia Futsal con il Sicilia Beach Soccer.