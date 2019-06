Calcio a 5 femminile, il Coppa Trinacria il Città di Nicosia supera il Real Palazzolo ed accede alla final four

Condividi l'articolo su:























Città di Nicosia-Real Palazzolo 6-5

Si prende la rivincita il Città di Nicosia in Coppa Trinacria contro il Real Palazzolo, le ragazze di mister Pentecoste hanno superato di misura il Real Palazzolo per 6-5

Il match è stato dedicato alla memoria dell’imprenditore nicosiano Antonio La Giglia scomparso di recente, la cui figlia milita nel Città di Nicosia. Un minuto di silenzio è stato osservato prima dell’inizio dell’incontro e le ragazze del Città di Nicosia hanno indossato una maglietta con l’effige di Antonio La Giglia.

Nel primo tempo il Città di Nicosia passa in vantaggio con Marramà, le gialloverdi prima pareggiano con la Gennarini e poi passano in vantaggio con la Di Giacomo. Il Città di Nicosia pareggia ancora con Marramà, ma le ospiti si riportano in vantaggio con la Gennarini ed allungano con Di Paola. Il primo tempo si chiude 2-4 in favore del Real Palazzolo.

Secondo tempo strepitoso per le padrone di casa, che vanno a segno ancora la Marramà due volte ed un’altra doppietta e messa a segno dalla Nantista, per il Real Palazzolo firma il 6-5 l’ottima capitana Gennarini.

Con questa vittoria il Città di Nicosia accede con la Sciò Agira alle final four che si terranno la settimana prossima ad Enna. Un risultato storico senz’altro da incorniciare, soprattutto poichè è stato ottenuto contro una formazione di valore come il Real Palazzolo, che proprio a Nicosia conquistò la promozione in serie C ai danni delle biancorosse di casa.