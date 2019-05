Calcio a 5 femminile, per il Città di Nicosia esordio domenica 19 maggio ad Agira

Condividi l'articolo su:























Al via da domenica 19 maggio la Coppa Trinacria di calcio a 5 femminile, che si disputa tra le società che in questa stagione hanno disputato il campionato di serie D.

Hanno aderito a questa edizione della coppa sei formazioni le tre ennesi Città di Nicosia, Ennese e Sciò Agira, la siracusana Real Palazzolo, la palermitana Monreale e la trapanese Salemi.

Il 15 maggio è stato effettuato il sorteggio dei due giorni composti da tre squadre. Nel girone A si esordirà il 19 maggio con il match Ennese-Salemi. Il 25 maggio si giocherà Salmi-Monreale e il 2 giugno si concluderà con il match Monreale-Ennese.

Nel girone B si giocherà domenica 19 maggio alle ore 18.30 il match Sciò Agira-Città di Nicosia. Il 26 maggio si giocherà Real-Palazzolo-Sciò Agira, il girone si concluderà il 2 giugno con il match Città di Nicosia-Real Palazzolo.

Passerano il turno le prime due squadre di ogni girone. La “Final Four” si disputerà l’8 e il 9 giungo al palasport di Enna Bassa. Gli accoppiamenti per le semifinali verranno effettuati con un sorteggio, le vincenti delle due semifinali giocheranno la finale. Nelle semifinali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente con i tiri di rigore. Nella finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati i tempi supplementari ed eventuali tiri di rigore.

Nel girone del Città di Nicosia presenti due vecchie conoscenze di questa prima stagione, la Sciò Agira incontrata e battuta per due volte, la prima ad Agira per 6-1 e la seconda volta in casa per 8-2. Contro il Real Palazzolo la squadra di mister Pentecoste ha disputato tre match. Il primo lo pareggiò fuori casa per 5-5, il secondo lo vinse in casa per 6-5, l’ultimo e decisivo, valevole per la promozione in C, fu perso in casa per 1-4. Una possibilità di rivincita per le biancorosse nicosiane dopo l’ottima stagione disputata in campionato.