Calcio a 5 femminile serie D, il Città di Nicosia pareggia in casa con la Rg Siracusa

Città di Nicosia –Rg Siracusa 3-3

Il Camping San Felice ha ospitato la settima ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie D di calcio a 5 femminile. Le biancorosse hanno pareggiato 3-3 contro la Rg Siracusa.

Nel primo tempo le ospiti passano in vantaggio grazie ad un infortunio del portiere Sorbera, le siracusane non si fermano e segnano lo 0-1. Il Città di Nicosia riesce a pareggiare con Marammà. Ma le ospiti si riportano in vantaggio grazie ad un contropiede. Il primo tempo si conclude con la rete del pareggio per il Città di Nicosia messa a segno ancora una volta da Marammà.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia si porta in vantaggio con la D’Ignoti. Dopo due pali colti dalle padrone di casa, nel finale le aretusee pervengono al pareggio.

Un punto che fa salire 11 punti il bottino stagionale. Il Città di Nicosia mantiene il terzo posto in classifica. La prossima settimana inizierà il girone di ritorno, il Città di Nicosia affronterà in casa la Lakers Ennese, squadra che attualmente naviga nei bassifondi della classifica, all’andata le nicosiane si affermarono per 3-9.