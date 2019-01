Calcio a 5 femminile serie D, il Città di Nicosia sconfitto in casa dalle Leonesse leonfortesi

Città di Nicosia-Leonesse White 0-3

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2019 per la squadra femminile di calcio a 5, nella quinta giornata del campionato di serie D le ragazze guidate da mister Pentecoste sono state sconfitte in casa, sul neutro del Camping San Felice, per 0-3 dalla capolista Leonesse White di Leonforte.

Il primo tempo si è chiuso 0-1 in favore delle ospiti che vanno a segno nel finale, il Città di Nicosia in più riprese aveva tentato di portarsi in vantaggio senza però concretizzare.

Il risultato rimane inchiodato sullo 0-1 fino a 10 minuti dalla fine, il Città di Nicosia tenta il pareggio, ma viene infilato per due volte dalle avversarie. Portando il risultato finale sullo 0-3.

Città di Nicosia sprecone non ha saputo concretizzare le diverse azioni di gioco costruite durante tutto l’arco del match. Molto più concrete e ciniche le Leonesse, che hanno dimostrato la loro forza e di meritarsi il primo posto in classifica.

Città di Nicosia fermo a sei punti con una partita da recuperare e domenica prossima affronterà in un altro derby le bianconere dell’Atletico Sciò di Agira.