Calcio a 5 femminile serie D, sconfitta fuori casa nel derby per il Città di Nicosia

Leonesse White-Città di Nicosia 7-1

Sconfitta nel derby contro le Leonesse White di Leonforte per il Città di Nicosia nella 12 giornata del campionato di serie D di calcio a 5 femminile.

Nettamente superiori le padrone di casa, che già alla fine del primo tempo conducevano 6-1 e nel secondo tempo hanno solo segnato una rete portando il risultato finale sul 7-1. Per le Leonesse White sono andate a segno quattro volte Calì, due volte Spedale ed una rete è stata messa a segno dalla Burgarello. Per il Città di Nicosia ha segnato Marramà.

Il Città di Nicosia in classifica è quarto con 20 punti, mentre le Leonesse White continuano la loro corsa verso la testa della classifica, attualmente sono seconde con 26 punti.

Nel prossimo turno, penultima giornata del campionato ancora un derby per il Città di Nicosia, in casa affronterà la Sciò di Agira che all’andata fu battuta per 6-1. Le Leonesse White invece affronteranno fuori casa il Real Palazzolo.