Calcio a 5, il Nicosia Futsal espugna Misterbianco ed approda alle semifinali di Coppa Trinacria

Misterbianco-Nicosia Futsal 3-6

Il Nicosia Futsal entra nella storia e si aggiudica al termine di una partita fantastica e ben giocata la semifinale della Coppa Trinacria.

Mister Prestifilippo fa girare la rosa a sua disposizione e tiene alta la concentrazione chiedendo pressing alto e velocità nel gioco. I gialloneri nicosiani eseguono le indicazioni e portano a casa il risultato e la qualificazione.

All’8’ i padroni di casa passano in vantaggio su calcio d’angolo con De Luca. Il Nicosia Futsal pareggia al 21’ su punizione con Bonaiuto. Al 26’ il Nicosia Futsal si porta in vantaggio con un tiro libero messo a segno sempre da Bonaiuto. Passa appena un minuto ed il Misterbianco pareggia con una punizione battuta da De Luca. Al 30’ Prestifilippo si invola sulla fascia serve Bonaiuto che segna il 2-3 per gli ospiti, che chiudono in vantaggio il primo tempo.

Nel secondo tempo con un pressing asfissiante il Nicosia Futsal schiaccia gli avversari nella loro metà campo e al 6’ Michele Marassà segna la quarta rete per i gialloneri. Al 13’ Santo Marassà servito da Bonelli dribbla il portiere e segna il 2-5. Al 28’ Bonelli ruba palla al portiere in movimento, dribbla un avversario e porta il risultato sul 2-6. Il Misterbianco accorcia le distanze al 30’, un tiro dei padroni di casa sbatte sulla mano di Bonaiuto e l’arbitro concede il tiro libero battuto e segnato da De Luca. Risultato finale 3-6 per il Nicosia Futsal e qualificazione raggiunta dopo i due match disputati e vinti nettamente dai gialloneri del presidente Alessandro Fiscella.

Soddisfatto a fine match per il risultato raggiunto il dirigente Santo Calabrese: “Partita giocata e interpretata ottimamente dai ragazzi, sugli scudi il capitano Pidone, ma tutti hanno disputato un’ottima partita ben diretta dall’ottimo mister Prestifilippo. Un plauso per la semifinale raggiunta a tutti dal primo all’ultimo sia ai dirigenti che i ragazzi per questa storica vittoria. Ora pensiamo alla partita di sabato a Viagrande contro il calcio Femminile Catania per il campionato”.

Gli avversari del Nicosia Futsal per la semifinale saranno comunicati dalla Lega nelle prossime ore.