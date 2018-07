Calcio a 5, Carmelo Prestifilippo nuovo allenatore del Nicosia Futsal – VIDEO

Inizia la nuova stagione del calcio a 5 per il Nicosia Futsal nel campionato di serie D. Dopo l’ottimo esordio della squadra del presidente Alessandro Fiscella, nella stagione 2017-2018, la società ha presentato il 17 luglio, presso il Camping San Felice, il nuovo allenatore per la stagione 2018-2019.

In questa nuova stagione i giallo neri nicosiani verranno guidati da Carmelo Prestifilippo, che sostituirà l’ottimo Antonio Bonaiuto, che quest’anno si dedicherà solo al ruolo di giocatore.

Prestifilippo è una vecchia conoscenza del calcio a 11 nicosiano, ha militato nell’Usd Nicosia, e nell’Agira-Nissora in Promozione. Nel calcio a 5 ha militato nel Gagliano in serie D ed in C2.

Il neo-allenatore darà anche il suo contributo come giocatore del Nicosia Futsal.