Calcio a 5, pubblicato il calendario della serie C2, sabato 29 settembre esordio il Coppa Sicilia

Pubblicati il 28 settembre dalla lega Nazionale Dilettanti i calendari dei giorni di serie C2 di calcio a 5.

Il Città di Nicosia, inserito nel girone C, esordirà in campionato sabato 6 ottobre in casa contro il Real Taormina, mentre la settimana seguente osserverà un turno di riposo, in quanto le squadre inserite in questo girone sono 13. La prima partita fuori casa la giocherà nella terza giornata, il 20 ottobre nel derby con il Gagliano.

La prima sosta sarà l’8 dicembre, poi sarà prevista dopo il 22 dicembre la pausa natalizia ed il campionato riprenderà il 12 gennaio con la 12ma e penultima giornata del campionato con la partita casalinga contro il Ludica Lipari. Il 2 febbraio è previsto per il Città di Nicosia il secondo turno di riposo. Non sono previste altre soste fino alla fine del campionato il 20 aprile 2019, in quella occasione il Città di Nicosia farà visita al Melas, squadra di Santa Lucia del Mela in provincia di Messina.

Quest’anno la squadra di calcio a 5 del Città di Nicosia sarà guidata dal duo Pentecoste-Pirrello, allenatori e giocatori, l’esordio stagionale in una gara ufficiale avverrà sabato 29 settembre alle 16 in casa al tensostatico Stefano la Motta, i biancorossi nicosiani affronteranno nella prima fase della Coppa Sicilia il Gagliano.