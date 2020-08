Calcio a 5, Salvatore Pentecoste confermato allenatore delle prime squadre di futsal maschile e femminile

Condividi l'articolo su:























Per la terza stagione consecutiva Salvatore Pentecoste sarà l’allenatore delle prime squadre di calcio a 5 maschile e femminile della Polisportiva Nicosia. Una riconferma che premia la serietà e gli ottimi risultati ottenuti in questi anni alla guida delle compagini biancorosse.

La carriera da allenatore di Pentecoste inizia con i settori giovanili del Nicosia. Il culmine lo raggiunge nella stagione 2017-2018, con l’under 17, aggiudicandosi il campionato provinciale di calcio a 5. Nello stesso anno perde la qualificazione alla fase regionale contro la fortissima under 17 della Meta Catania.

La stagione 2018-2019 gli viene affidata la guida della prima squadra maschile di calcio a 5. La squadra affronta il suo secondo campionato consecutivo in serie C2 nel girone Enna-Messina. Il Nicosia si piazza al sesto posto in classifica ad un passo dai play-off promozione in C1.

Nella stessa stagione inizia la scommessa della squadra femminile, iscritta nel campionato di serie D nel girone Enna-Siracusa-Ragusa. La squadra sorprende tutti ed ottiene un ottimo quarto posto in classifica, ottenendo l’accesso ai play-off promozione. La squadra arriva alla finale dei play-off e perde contro il Real Palazzolo. Nel contempo conquista la finale di Coppa Trinacria e viene sconfitta ad Enna contro il Monreale.

Pentecoste viene riconfermato alla guida delle due squadre per la stagione 2019-2020 su entrambe le panchine della Polisportiva Nicosia. Purtroppo a causa dell’emergenza coronavirus i campionati vengono fermati, al momento dell’interruzione la squadra maschile si trovava all’ottavo posto in classifica nel girone D di serie C2, con 5 gare ancora da disputare, mentre la squadra femminile in serie D, nel girone Enna-Caltanissetta-Agrigento, era terza in classifica con 2 partite ancora da disputare.

