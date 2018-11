Calcio a 5 serie C2, grande prestazione e vittoria fuori casa per il Città di Nicosia

Unione Comprensoriale-Città di Nicosia 1-3

Scatto d’orgoglio per il Città di Nicosia dopo due sconfitte consecutive, nella quinta giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5, la squadra di mister Pentecoste riesce ad espugnare il campo dell’Unione Comprensoriale, squadra di Taormina che gioca a Trappitello, con il risultato di 1-3.

I padroni di casa si portano in vantaggio dopo due minuti e per tutto il secondo tempo riescono a mantenere il vantaggio nonostante il città di Nicosia esprima un buon gioco. Quasi allo scadere della prima frazione Granata riesce a pareggiare grazie anche al compagno Pirrello.

Nel secondo tempo le squadre si equivalgono, il bel gioco espresso da entrambe le formazioni in campo fa da cornice ad un’ottima prestazione. I padroni di casa riescono a prendere un alo, ma su contropiede Pirrello porta in vantaggio il Città di Nicosia. L’Unione Comprensoriale tenta di pareggiare utilizzando il portiere in movimento, ma un errore diventa fatale, ne approfitta ancora una volta Granata per segnare la terza rete e confermare la vittoria della sua squadra.

Città di Nicosia che risale la classifica, ora è al nono posto con sei punti. Sabato prossimo allo Stefano La Motta incontrerà la squadra messinese del Domenico Savio, attualmente seconda in classifica con 10 punti.