Calcio a 5 serie C2, il Città di Nicosia sconfitto a Messina dal Domenico Savio

Domenico Savio-Città di Nicosia 12-4

Nella 19ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2, il Città di Nicosia è stato sconfitto a Messina dal Domenico Savio con il punteggio di 12-4

Il Città di Nicosia falcidiato dalle assenze parte be e passa in vantaggio con Leanza, ma i padroni di casa riescono immediatamente a pareggiare e a prendere il sopravvento sui biancorossi, chiudendo il primo tempo sul 5-1.

Nel secondo tempo partenza sprint per il Città di Nicosia, che accorcia le distanze con Castiglia e Mancuso. Poi come nel primo tempo i padroni di casa del Domenico Savio dilagano e segnano 4 reti portandosi sul 9-3. Il Città di Nicosia segna con Danti. I padroni di casa chiudono il match segnando altre tre reti e fissando il risultato finale sul 12-4.

Con questa vittoria il Domenico Savio con 26 punti conferma il quinto posto in classifica. Il Città di Nicosia con la nona sconfitta stagionale rimane fermo al penultimo posto in classifica con 12 punti. Sarà fondamentale realizzare più punti possibile, soprattutto in casa, a cominciare dal prossimo match che vedrà ospite allo Stefano La Motta il 9 marzo lo Sporting Club Villafranca, squadra settima in classifica con 20 punti. All’andata i tirrenici riuscirono a superare in casa il Città di Nicosia per 8-2.