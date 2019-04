Calcio a 5 serie C2, il Città di Nicosia superando agevolmente il San Nicolò fa un altro passo verso la salvezza – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-San Nicolò 8-5

Importante vittoria casalinga del Città di Nicosia nella terz’ultima giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2. I biancorossi di mister Pentecoste hanno superato agevolmente il San Nicolò di Acicatena per 8-5 sorpassandolo in classifica.

Si mette bene il match alla prima azione Smantello per il Città di Nicosia sblocca il risultato. Gli ospiti pareggiano con Toscano. Il Città di Nicosia mette sotto gli avversari e prende il largo, segnando prima con Gurgone, poi con Castiglia e subito dopo con Pirrello. Laudani per il San Nicolò accorcia le distanze, ma Granata riesce a segnare e a chiudere il primo tempo sul 5-2 in favore dei padroni di casa.

Nel secondo tempo il San Nicolò entra in campo più deciso ed accorcia le distanze con una doppietta messa a segno da Raneri. Il Città di Nicosia ristabilisce le distanze con una doppietta messa segno da Gurgone. Poi Pirrello segna l’ottava ed ultima rete della giornata per i biancorossi. Nel finale forcing del San Nicolò che potrebbe accorciare le distanze, ma sbaglia un tiro libero con Laudani, il capitano degli ospiti si rifà segnando però l’8-5. Nel finale il San Nicolò fallisce il secondo tiro libero con Raneri.

Risultato importante per il Città d Nicosia che sale a 21 punti e scavalca per differenza reti proprio il San Nicolò. La squadra di mister Pentecoste è ora quart’ultima e sabato prossimo affronterà un altro spareggio salvezza a Lipari contro il Ludica quint’ultimo con 22 punti.