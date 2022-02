Calcio a 5 serie C2. Il Nicosia Futsal supera in casa il Misterbianco

Condividi l'articolo su:

Nicosia Futsal-Misterbianco 6-3

Esordio in casa nel 2022 per il Nicosia Futsal nella tredicesima giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2, i gialloneri del presidente Santo Calabrese hanno affrontato e superato il Misterbianco per 6-3.

Dopo una fase di studio nel primo tempo il Nicosia Futsal si porta in vantaggio con Ingarao. Gli ospiti pareggiano, ma il Nicosia Futsal si riporta in vantaggio ancora con Ingarao e poi chiude il primo tempo con la rete di Bonaiuto.

Nel second tempo il Misterbianco riesce a pareggiare, ma il Nicosia futsal riesce a segnare con Capra, Michele Marassà e Ingarao, chiudendo il match sul 3-1 e conquistando tre punti preziosi per la classifica. da segnalare l’ottimo esordio del giovane portiere Damiano Gallina, classe 2004, che ha ottimamente sostituito l’infortunato Cacciato.

Con questa vittoria il Nicosia Futsal sale a quota 19 al sesto posto in classifica e sabato 5 marzo affronterà fuori casa la Vigor Itala, attualmente seconda in classifica. All’andata la squadra messinese riuscì a superare il Nicosia Futsal allo Stefano La Motta per 6-8.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati