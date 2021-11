Calcio a 5 serie C2. La Polisportiva Nicosia conquista tre punti preziosi contro la Vigor Itala – VIDEO

ARTICOLO PUBBLICATO IL 27 Novembre 2021

Polisportiva Nicosia-Vigor Itala 10-8

Torna alla vittoria la Polisportiva Nicosia e conquista in casa tre punti preziosi contro la Vigor Itala, nell’ottava giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2.

Partono bene gli ospiti e al 2’ passano in vantaggio con La Rosa e raddoppiano dopo due minuti con La Fauci. La squadra di casa riesce a ribaltare il risultato nel giro di 4 minuti, all’8’ con Pirrello, al 9’ con Luca Maggio e al 12’ ancora con Pirrello. La Polisportiva Nicosia si porta sul 4-2 ancora con una rete del suo uomo migliore, Andrea Pirrello, autore di una tripletta. La Vigor Itala riesce a pareggiare i conti in due minuti segnando al 27’ con Foti e al 29’ con un tiro libero di Ruggeri. Sostanzialmente giusto il risultato del primo tempo chiuso sul 4-4.

Nel secondo tempo i padroni di casa prendo o il largo. Passano in vantaggio al 2’ con Granata, ed un minuto dopo Castiglia segna il 6-4. Il 7-4 è messo a segno al 9’ da Felice Rizzo, con una dedica particolare alla zia. Sempre Felice Rizzo al 12’ segna l’8-4. La Vigor Itala fallisce clamorosamente due tiri liberi al 13 con La Fauci e al 14’ con La Rosa. Ne approfitta la Polisportiva Nicosia che al 15’ segna con Luca Maggio. I padroni di casa hanno cinque minuti di black-out, ne approfittano gli ospiti che credono nella rimonta e segnano al 20’ con La Fauci, al 22’ con La Rosa e sempre con il numero 9 al 23’, al 25’ ancora La Fauci segna il 9-8. Brividi per tifosi e giocatori nicosiani in campo per il tiro quarto libero assegnato alla Vigor Itala al 28’, ma clamorosamente sbagliato da La Rosa. Sul cambio di fronte al 29’ Luca Maggio segna il definitivo 10-8 che chiude il match vittorioso per la Polisportiva Nicosia.

La Polisportiva Nicosia ha creduto nella vittoria ed è riuscita ad ottenerla con la grinta che la contraddistingue. I biancorossi salgono a sei punti al terz’ultimo posto in classifica. Sabato prossimo affronteranno fuori casa il Siracusa Meraco che in classifica ha 13 punti e si trova al quarto posto insieme al Misterbianco e Vigor Itala.

