Calcio a 5 serie C2. La Polisportiva Nicosia travolge in casa la Jonia – VIDEO

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 2 Ottobre 2021

Polisportiva Nicosia-Jonia 8-2

Ottima prova casalinga della Polisportiva Nicosia che nella seconda giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2, ha superato agevolmente la Jonia, squadra di Riposto.

Dopo 6 minuti sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Chilleri. La Polisportiva Nicosia non si da per vinta e dopo due minuti pareggia con Emiliano Leanza. Al 12’ Castiglia porta in vantaggio i biancorossi padroni di casa. La Polisportiva tiene bene il campo e riesce a segnare la terza rete con Giuseppe Maggio al 15’.

Nel secondo tempo la Polisportiva Nicosia allunga le distanze e dopo 10 minuti segna la quarta rete con il capitano Granata. Al 16’ i biancorossi dilagano e segnano con Castiglia e dopo 5 minuti e diversi tentativi tocca a Pirrello segnare la sesta rete nicosiana. Lo Jonia al 25’ accorcia le distanze con Maugeri. Dopo un minuto Castiglia segna la settima rete e nel finale al 30’ porta il risultato sull’8-2.

Buona prova di tutto il team messo in campo da mister Pentecoste. una squadra giovane piena di entusiasmo e forte in tutti i reparti.

Il prossimo match la Polisportiva Nicosia lo giocherà in casa, sabato 9 ottobre, contro il Misterbianco, sarà una partita valida per la Coppa Italia In campionato giocherà il 16 ottobre fuori casa con il San Nicolò d Acicatena, squadra reduce da due sconfitte.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati