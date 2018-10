Calcio a 5 serie C2, pioggia di reti allo Stefano la Motta, il Città di Nicosia supera il Real Taormina – VIDEO

Città di Nicosia-Real Taormina 12-8

Ottimo esordio per il Città di Nicosia nel campionato di serie C2 di calcio a 5, i biancorossi guidati da Salvatore Pentecoste, hanno superato il Real Taormina per 12-8.

Il Città di Nicosia parte all’arrembaggio e si porta subito in vantaggio con il capitano Granata dopo uno scambio con Testa, raddoppia il Città di Nicosia sempre con Granata dopo un palo di Castiglia. Accorcia le distanze il Real Taormina con il capitano Sturiale. Ma il Città di Nicosia si rifà sotto con Testa. Non si arrende il Real Taormina e segna con Russo. Ma è ancora Testa che riesce a riportare a segnare per i biancorossi padroni di casa. Real Taormina che rimane comunque in partita con la rete di Di Costa da metà campo. Ancora Testa alla sua terza rete in questo primo tempo segna il quinto gol per la sua squadra. Il primo tempo si chiude con la segnatura del Real Taormina con un colpo di tacco sotto rete di Da Campo. Il primo tempo si chiude sul 5-4 per i padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con una rete lampo ancora di Testa, grazie ad un tiro angolato di Castiglia. La rete di Granata del 7-4, fa prendere il largo ai padroni di casa. Ma gli ospiti si rifanno sotto e con la rete messa segno da Da Campo. L’ottava rete del Città di Nicosia è opera di Pirrello. Mente la nona rete la mette a segno il giovane Gurgone su contropiede. Arriva la sesta rete per gli ospiti dopo un doppio tunnel ad opera di Di Costa. Gagliano segna la sua prima rete e la decima per il Città di Nicosia. Il Real Taormina si rifà sotto con la terza rete personale di Da Campo, settima per gli ospiti. Subito dopo Testa segna il quinto gol personale e l’undicesimo per i biancorossi nicosiani. L’incontro si chiude con una autorete di Stanzù in favore degli ospsiti, nel tentativo di anticipare Di Costa. Il dodicesimo gol lo mette a segno il capitano Granata, il suo quarto personale, che chiude l’incontro sul 12-8 in favore del Città di Nicosia.

Buon esordio in campionato per i biancorossi guidati da Salvatore Pentecoste, da rivedere la difesa che oggi ha preso otto reti, buona la fase di costruzione delle azioni, oltre ai 12 gol il Città di Nicosia ha preso tre pali.

La prossima giornata il Città di Nicosia osserverà un turno di riposo e tornerà in campo tra due settimane, fuori casa, per affrontare nel derby ennese il Gagliano, affrontato in questa stagione in casa in Coppa Sicilia e battuto per 6-5.