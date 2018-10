Calcio a 5 serie C2, sconfitta casalinga per Città di Nicosia contro la Meriense – FOTO & VIDEO

Città di Nicosia-Meriense 5-7

Prima sconfitta casalinga della stagione per il Città di Nicosia e seconda consecutiva in campionato nella quarta giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2. I biancorossi guidati da Salvatore Pentecoste hanno perso per 5-7 contro la Meriense, nuova capolista del girone C.

Parte bene il Città di Nicosia e nel primo tempo si porta in vantaggio con Granata, ma gli ospiti pareggiano immediatamente con Mendolia, sempre lo stesso Mendolia segna per la Meriense portando in vantaggio gli ospiti. La Meriense prende il sopravvento e segna prima con Interdonato e poi la quarta rete con Cipriano.

Sul risultato di 1-4 per gli ospiti si apre il secondo tempo, ma la musica non cambia e sempre la Meriense segna prima con Mendolia, poi con Schepis e poi sempre Mendolia, autore di quattro reti, segna il settimo gol per gli ospiti. Sul risultato di 1-7 tutto sembra perduto, ma complice anche un calo degli ospiti, il Città di Nicosia inizia una rimonta e segna prima con Testa, poi è la volta del capitano Granata, va in rete anche la giovane promessa Castiglia e l’ultima rete la segna Pirrello.

Con questa sconfitta il Città di Nicosia rimane inchiodato al decimo posto con tre punti e sabato prossimo affronterà fuori casa a Letojanni, l’Unione Comprensoriale, attualmente seconda in classifica con sette punti in compagnia di altre quattro squadre.