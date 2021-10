Calcio a 5 serie C2. Un Nicosia Futsal cinico e concreto si aggiudica la stracittadina con la Polisportiva Nicosia – VIDEO

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 23 Ottobre 2021

Polisportiva Nicosia-Nicosia Futsal 3-5

Nella quarta giornata del campionato di calcio a 5 di serie C2 di fronte nella stracittadina i biancorossi della Polisportiva Nicosia, guidati da mister Salvatore Pentecoste ed i gialloneri del Nicosia Futsal guidati da presidente mister Santo Calabrese.

Squadre che si studiano, il risultato si sblocca al 9’ con una rete dell’esperto Giovanni Catania. La Polisportiva si rifà sotto e dopo due minuti pareggia con il giovane Luca Maggio. Dopo 5 minuti, al 16’, ancora Luca Maggio segna la sua doppietta personale la seconda rete per il La Polisportiva Nicosia. Al 26’ Il Nicosia Futsal pareggia con Michele Marassà. Il primo tempo si chiude sul 2-2, risultato praticamente giusto per quanto si è visto in campo.

Nel secondo tempo il risultato si sblocca dopo 13’ ancora con Catania che porta in vantaggio i gialloneri. Il colpo di grazia del Nicosia Futsal è costruito in quattro minuti, al 24’ segna Michele Marassà ed al 28’ Antonio Bonajuto. Forcing finale della Polisportiva Nicosia che solo al 31’ riesce ad accorciare le distanze con Granata, per il risultato finale di 3-5.

Prova cinica e concreta del Nicosia Futsal che con i suoi giocatori d’esperienza ha strappato per la prima volta il derby alla Polisportiva Nicosia. Ora il bilancio è perfettamente in parità con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. In classifica il Nicosia Futsal con 4 punti scavalca la Polisportiva Nicosia, portandosi al sesto posto in condominio con il Misterbianco (con una partita in meno) e San Nicolò. Nono posto per la Polisportiva Nicosia in compagnia della Jonia e della Sicilgrassi.

Sabato prossimo, 30 ottobre, si giocherà un altro derby valevole per la seconda giornata di Coppa Italia tra il Nicosia Futsal e la Polisportiva Nicosia.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

