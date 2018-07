Calcio a 5 serie D, confermato il calciatore Antonio Bonaiuto

Importante conferma in casa Nicosia Futsal in vista del campionato di calcio a 5 di serie D. La società del presidente Alessandro Fiscella ha confermato anche per la stagione 2018-19 la presenza in campo del bomber Antonio Bonaiuto.

Dopo la rinuncia a guidare in panchina la squadra giallo nera, Antonio Bonaiuto ha comunque voluto confermare il suo prezioso contributo in campo, vestendo la maglia del Nicosia Futsal anche in questa nuova stagione. Il bomber lo scorso anno ha realizzato ben 90 reti ed ha contribuito notevolmente ai successi del Nicosia Futsal.

Un’arma in più per il neo allenatore Carmelo Prestifilippo, ingaggiato nelle settimane scorse dalla società nicosiana e che di sicuro sarà ancora una volta un valore aggiunto per questo campionato.