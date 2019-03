Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal sconfitto di misura a Misterbianco

Misterbianco-Nicosia Futsal 4-3

Non è andato come ci si aspettava il match della 14ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie D tra Misterbianco e Nicosia Futsal, gli etnei, nonostante una prestazione maiuscola dei gialloneri nicosiani si aggiudicano l’incontro con il punteggio di 4-3.

Il Nicosia Futsal passa in vantaggio al 16’ con Michele Marassà. I padroni di casa pareggiano al 23’ con Cacciola e al 28’ si portano in vantaggio con Russo. Al 32’ il Misterbianco chiude la prima frazione di gioco con una rete messa a segno da Sampognaro.

Nel secondo tempo parte bene il Nicosia Futsal e al 5’segna ancora una volta con Michele Marassà. Al 18’ un tiro di Pidone si infrange sulla traversa sulla ribattuta Scardino segna la rete del pareggio per il Nicosia Futsal. Al 32’ la svolta del match Ippolito controlla la palla sulla trequarti, la sfera sembra uscire tranne che per l’arbitro, l’azione continua e il Misterbianco segna portandosi sul definitivo 4-3. La partita si conclude con le proteste del Nicosia Futsal per il rocambolesco e contestato gol subito nel finale.

Partita giocata ottimamente dalle due squadre con qualche rammarico da parte del Nicosia Futsal per non aver avuto la fortuna dalla propria parte in diverse occasioni di gioco.

Sconfitta che fa allontanare il Nicosia Futsal dalla testa della classifica, ma che la mantiene comunque al secondo posto con 28 punti.

Il campionato si ferma per un turno, ma sabato 9 marzo il Nicosia Futsal scenderà in campo in casa al Camping San Felice per giocare il match di ritorno di Coppa Trinacria contro la Stella Nascente di Acireale. All’andata gli acesi ebbero la meglio vincendo per 7-6.

Per il campionato il prossimo match è previsto per il 16 marzo, sempre in casa, il Nicosia Futsal affronterà la Gymnica Scordia, attualmente terza con 27 punti. All’andata gli etnei vinsero per 6-4.