Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal si gioca la promozione in C2 contro la Puntese

Si disputerà sabato 11 maggio alle 17 presso il Pala Wagner di Mascalucia la finale dei play-off del campionato di calcio a 5 di serie D. Di fronte si troveranno il Nicosia Futsal vincitore dei play-off del girone A e la Puntese che ha perso contro il Viagrande lo spareggio del girone B per l’accesso in C2.

La Puntese ha concluso il campionato con 42 punti al primo posto a pari merito con il Viagrande, in 18 incontri ha realizzato 14 vittorie e 4 sconfitte.

Il Nicosia Futsal è giunto secondo in campionato alle spalle del Città di Biancavilla, in campionato ha realizzato 37 punti, frutto di 12 vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Nella fase dei play-off ha battuto in casa il Misterbianco per 4-0 e in finale il Belpasso per 4-2. Il Nicosia Futsal in questa stagione ha disputato anche la finale della Coppa Trinacria, perdendo in finale contro la Sicilgrassi di Acireale. In totale in questa competizione il Nicosia Futsal ha disputato sette incontri, vincendone 4 e perdendone 3.

Per il Nicosia Futsal non sarò un match facile da affrontare, i due tecnici Calabrese e Giangrasso dovranno fare a meno per diversi motivi di Raffaele, Giangrasso, Pidone, e Catania.

La società, presieduta da Alessandro Fiscella, si aspetta per questa finale un buon apporto di tifosi al seguito, chi vorrà seguire quest’ultima avventura del club giallonero potrà farlo partendo con la squadra alle 14 dal rifornimento Crociate.