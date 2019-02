Calcio a 5 serie D, il Nicosia Futsal supera in casa l’Atletico Palagonia

Nicosia Futsal-Atletico Palagonia 6-5

Sofferta vittoria casalinga del Nicosia Futsal nella 13ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie D, la squadra di mister Prestifilippo ha superato l’Atletico Palagonia per 6-5.

Gli ospiti di portano il vantaggio al 16mo, dopo 9 minuti Santo Marassà pareggia per il Nicosia Futsal. Nel giro di due minuti al 29’ e al 30’ gli ospiti allungano il passo e chiudono il primo tempo sull’1-3.

Nel secondo tempo in appena cinque minuti il Palagonia segna altre due reti. Sull’incredibile risultato di 1-5 il Nicosia Futsal si rimbocca le maniche e al 10’ Prestifilippo, su assist di Bonaiuto accorcia le distanze. Al 16’ il portiere Ridolfo anticipa al limite della sua area un avversario e scaglia un bolide che si insacca all’incrocio dei pali. Al 27’ sale in cattedra Catania, che fino a quel momento aveva disputato una partita modesta, il calciatore scaglia un gran tiro che si insacca alle spalle del portiere. Al 30’ sempre Catania recupera palla a centrocampo e con un sinistro preciso porta in pareggio il Nicosia Futsal. Nel minuto di recupero ancora Catania si invola verso la porta avversaria due giocatori avversari lo atterrano, la punizione viene battuta sempre da Catania, un sinistro chirurgico si insacca alla sinistra del portiere avversario e regala la vittoria ai padroni di casa.

Il Nicosia Futsal non si è mai arreso è nel finale di match ha messo il cuore e l’esperienza dei suoi giocatori. Un plauso al Palagonia che con una squadra tutta di juniores ha messo in difficoltà la seconda forza del campionato. Una vittoria sofferta che deve far meditare l’intero gruppo sia per il campionato, che per la coppa.

In classifica il Nicosia Futsal sale a 28 punti sempre al secondo posto. Sabato prossimo i gialloneri del presidente Alessandro Fiscella affronteranno fuori casa il Misterbianco, squadra sesta con 20 punti.