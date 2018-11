Calcio a 5 serie D, ottimo l’esordio casalingo in campionato per il Nicosia Futsal

Nicosia Futsal-Catania Calcio 7-4

Parte bene anche in campionato il Nicosia Futsal, nella prima giornata di serie D, disputata in casa al Camping San Felice, la squadra di mister Prestifilippo super per 7-4 il Catania Calcio.

Partono male i gialloneri nicosiani con un rigore concesso dall’arbitro Pitronaci in favore degli ospiti che si portano in vantaggio. Il Nicosia Futsal pareggia grazie ad un’ottima azione di Prestifilippo che trova Bonaiuto pronto per infilare la squadra avversaria. Cinque minuti dopo Bonelli si procura un rigore, con un dribbling funambolico salta il suo avversario che lo stende, ma Bonaiuto sul dischetto mette a lato. Il primo tempo termina con il risultato di 1-1.

Inizia bene il secondo tempo con una punizione battuta da Catania che segna la seconda rete per il Nicosia Futsal. Sale in cattedra tutta la squadra e un ottimo Michele Marassà segna una doppietta portando la squadra nicosiana sul 4-1. Poi è Santo Marassà grazie anche alla complicità involontaria di un giocatore avversario a segnare la quinta rete. Su questo risultato la squadra di casa si rilassa, ne approfittano gli ospiti per portarsi con tre reti sul 5-4. Ma ci pensa ancora una volta Catania su tiro libero a riportare le distanze su un punteggio di sicurezza e nel finale un intraprendente Davide Bonelli servito sempre dall’onnipresente mister Prestifilippo fissa il risultato sul 7-4.

Grande soddisfazione per tutto il gruppo giallonero del Nicosia Futsal a cominciare dai calciatori, dall’ottimo mister Prestifilippo e dal presidente Alessandro Fiscella che oltre a dirigere questo sodalizio è anche tra gli sponsor della squadra con la sua agenzia funebre.

Sabato prossimo, 10 novembre, il Nicosia Futsal affronterà la prima trasferta del campionato contro il Città di Biancavilla, squadra che in questa prima uscita ha pareggiato 3-3 in casa del Belpasso.