Calcio, al via la stagione del Città di Nicosia – VIDEO

Dalla scorsa settimana è iniziata la preparazione per i calciatori del Città di Nicosia, in vista della nuova stagione 2018-19 che i biancorossi disputeranno in Prima Categoria.

Confermato il responsabile del settore, Michele Intili e l’allenatore Stefano Casale, la società in queste settimane ha operato sul fronte del mercato confermando alcuni elementi che nella scorsa stagione hanno ben figurato, come il difensore Sandro Cantagallo, autentico muro in difesa, Marco Plumari, il motore del centrocampo Giuseppe Gagliano e l’attaccante Denny Biondi, insieme alla pattuglia dei “veterani” nicosiani affiancati dai diversi giovani di belle speranze cresciuti in questi mesi tra le fila delle giovanili del Città di Nicosia.

Quest’anno Michele Intili ha portato tra le fila biancorosse l’attaccante Sebastiano Destro, il difensore Piras, il centrocampista Giuseppe Cantagallo, cugino di Sandro ed il portiere Giovanni Matarazzo, tornato a Nicosia dopo la sua esperienza nel 2012-13 in Promozione.

Composti il 14 settembre i gironi del campionato di Prima Categoria, il Città di Nicosia è stato inserito nel girone G insieme ad altre 13 formazioni: Agira, Angelo Cuffaro di Raffadali, Armerina, Atletico Aragona, Branciforti, Cusn Caltanissetta, Empedoclina, Gemini, Leonfortese, Masterpro di San Cataldo, Nissa, Ravanusa e Villarosa.

La squadra che in questo momento si sta preparando per il campionato, può puntare ai play-off promozione, un obiettivo che può senz’altro raggiungere considerando anche il valore dei calciatori che compongono il team biancorosso.