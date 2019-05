Calcio campionato Csi, la Polisportiva Sperlinga campione regionale – VIDEO

Condividi l'articolo su:























Un’altra soddisfazione per i colori giallo-blu della Polisportiva Sperlinga, domenica 26 maggio la squadra del presidente Leone, superando in campo neutro per 2-1 il Villaggio San Agata Catania, ha ottenuto il titolo di campione regionale Csi.

Mister Monaco ha schierato un 4-4-2, tra i pali Borrelli, linea difensiva con Gallina, Castiglia, Seminara e Domina, a centrocampo schierati Scordo, Messina, Ridolfo e Lombardo, le due punte Castrogiovanni e D’Amico. Le due reti dello Sperlinga sono state messe a segno da Ridolfo e Castrogiovanni. A 5 minuti dal fischio finale, il portiere Borrelli ha compiuto un miracolo, parando un rigore e salvando il risultato.

Grandi festeggiamenti al fischio finale con la consegna del trofeo regionale. La dirigenza della Polisportiva Sperlinga, estremamente soddisfatta per il risultato ottenuto in questa stagione, che si aggiunge alla vittoria nel campionato provinciale, ha voluto ringraziare il sindaco Pino Cuccì e l’assessore allo sport Salvatore Castiglia per l’impegno che hanno profuso dal punto di vista economico e sociale.

La Polisportiva Sperlinga non si ferma, ora l’obiettivo sono le finali nazionali in Basilicata a Nova Siri in provincia di Matera dal 7 al 9 giugno. Un traguardo di prestigio per il piccolo centro dell’ennese senz’altro la squadra oggi rappresenta un orgoglio per l’intera comunità sperlinghese.