Calcio campionato Csi, la Polisportiva Sperlinga pareggia a Enna e conquista il titolo provinciale

Anolf Enna-Polisportiva Sperlinga 1-1

Giornata storica per il calcio sperlinghese, nella mattina del 3 marzo presso il comunale di Pergusa la Polisportiva Sperlinga ha conquistato il titolo provinciale del campionato CSI aggiudicandosi l’accesso alle finali regionali.

La Polisportiva Sperlinga non ha mai vinto nessun trofeo nella sua storia calcistica, per questo motivo il traguardo raggiunto è storico. Grande gioia e soddisfazione per il sodalizio sperlinghese, presieduto da Rosario Leone e guidato in panchina da mister Monaco.

Domenica 3 marzo è andata in scena la partita di recupero della terza giornata di ritorno che vedeva di fronte la Anolf Enna e la Polisportiva Sperlinga. Mister Monaco deve far fronte a numerose assenze. Una formazione schierata in campo con gli uomini contati, ma che non ha sfigurato.

Il match è terminato 1-1 grazie anche alla strepitosa parata del portiere Mirenda che al 90’ salva l’imbattibilità della Polisportiva Sperlinga. Per i gialloblu di Sperlinga è andato a segno Doriano Ridolfo.

Ancora una volta da segnalare la numerosa presenza di supporters provenienti dalla piccola Sperlinga.

Per la Polisportiva Sperlinga si apre ora un nuovo capitolo, cuore e testa sono proiettati verso la fase regionale, che inizierà ad aprile con la Polisportiva Sperlinga impegnata in provincia di Catania.