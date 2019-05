Calcio campionato Csi, la Polisportiva Sperlinga supera in casa la Mario Rapisardi di Catania ed approda alla finale regionale

Condividi l'articolo su:























Polisportiva Sperlinga-Mrio Rapisardi Catania 3-0

Ancora una soddisfazione per la Polisportiva Sperlinga, campione provinciale Csi, in questa stagione. I gialloblu di mister Monaco hanno superato in casa la Mario Rapisardi di Catania per 3-0, conquistando il pass per la finale regionale del campionato Csi.

Una vittoria strameritata per l’undici allenato dal mister Monaco, che per la semifinale del campionato ha schierato: Borrelli, Bongiorno, Castiglia, Seminara, Gallina, Salmeri, Ridolfo, D’Amico, Lombardo, Castrogiovanni, Scordo.

Una partita giocata a viso aperto dal team sperlinghese, che ha chiuso il match già nel primo tempo con le reti di Castrogiovanni e la doppietta di Scordo.

Questa vittoria ancora una volta è motivo d’orgoglio per l’intero entourage sperlinghese, a cominciare dal presidente Leone, tutta la dirigenza e soprattutto per i tanti tifosi della piccola cittadina che hanno affollato il Comunale di Sperlinga.

Concentrazione massima ora per la finale, che verrà disputata domenica 26 maggio alle 16, sul campo neutro del Comunale di Caltagirone, contro l’ostica Sais di Enna.