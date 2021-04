Calcio Eccellenza. L’Enna supera fuori casa la Virtus Ispica

Condividi l'articolo su:























Riprende il campionato d’Eccellenza e successo esterno per l’Enna. La squadra di mister Seby Catania con due reti nella ripresa ottiene tre punti pesanti, rilanciandosi in classifica e agganciando proprio la formazione virtussina. Dopo un primo tempo equilibrato in cui i giallorossi hanno qualche occasione in più, a sbloccare il risultato al 50 è Franzino, dopo un cross proveniente dalla destra al termine di un’azione manovrata. I giallorossi provano a reagire, i gialloverdi gestiscono e al 90’ Cocuzza chiude i giochi a tu per tu col portiere.

Goal Sicilia

