Calcio, gli Allievi del Città di Nicosia campioni provinciali

Con una giornata d’anticipo gli Allievi del Città di Nicosia si sono laureati campioni provinciali. I ragazzi di mister Emanuele hanno battuto in casa i pari età della Leonfortese per 3-1 con le reti messe a segno da Di Stefano nel primo tempo, poi il raddoppio nel secondo tempo ad opera di Muraglia e la terza rete, dopo il break della Leonfortese, messa a segno da Luca Maggio.

Grande soddisfazione per la società biancorossa e soddisfazione per il mister Daniele Emanuele che per il secondo anno consecutivo vince il campionato provinciale. Dopo questa vittoria il Città di Nicosia affronterà la fase regionale.

Se la prima squadra non da soddisfazioni, per fortuna ci pensano le giovani leve nicosiane a portare avanti i colori biancorossi. Per il Città di Nicosia si tratta di un patrimonio inestimabile, fatto di grandi sacrifici e di lavoro continuo, il futuro appartiene a questi calciatori che se verranno guidati in modo saggio daranno grandi soddisfazioni anche nei prossimi anni.