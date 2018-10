Calcio Prima Categoria, il Città di Nicosia all’esordio perde in casa il derby con la Leonfortese – FOTO & Video

Brutto tonfo casalingo del Città di Nicosia nella prima giornata del campionato di calcio di Prima Categoria, contro la rivale Leonfortese. Partita caratterizzata nel primo tempo da un violento acquazzone che ha reso pesante il campo da gioco. All’ingresso i calciatori del Nicosia sono stati accolti dall’accensione dei fumogeni biancorossi.

Città di Nicosia subito pericoloso dopo 5 minuti con Gagliano, che si destreggia al limite dell’area avversaria e scocca un tiro che sfiora il palo alla destra del portiere della Leonfortese.

Un minuto dopo da una punizione di Plumari dal limite la palla viene colpita di testa da Conticello e finisce alta sopra la traversa.

L’azione successiva è la Leonfortese che va vicino al gol con uno scambio in area biancorossa tra Bruno e D’Alessandro che mette alto sopra la traversa.

Al 14’ l’arbitro annulla un gol apparso regolare a Destro per un presunto fuorigioco.

Al 18’ Invenitato dal limite su punizione impegna Bevacqua che non trattiene il pallone, ma gli avanti della Leonfortese non ne approfittano.

Nel secondo tempo il Città di Nicosia cala vistosamente dal punto di vista atletico e al 73’ l’arbitro assegna un rigore alla Leonfortese per un fallo di Conticello su Chiovetta, viziato però da un fallo precedente dell’attaccante biancoverde sul difensore nicosiano. Si incarica del tiro Inveninato, ma Matarazzo, entrato al 60’ al posto dell’infortunato Bevacqua, con un balzo felino para il tiro.

All’83’ Biondi sulla destra crossa in area biancoverde, ma il portiere Noto anticipa Destro.

Al 90’ Mannarà, appena entrato da 5 minuti al posto di D’Alessandro, infila la porta biancorossa e porta in vantaggio la Leonfortese.

Ma le emozioni nel finale non finiscono qui, a tempo ampiamente scaduto l’arbitro al 94’ fischia un rigore per un atterraggio in area di Gagliano, si incarica del tiro Cantagallo, ma il portiere Noto para il tiro e salva il risultato.

Città di Nicosia buono nel primo tempo, ma vistosamente calato nella seconda frazione di gioco. La Leonfortese ha saputo approfittare dei cambi per dare una sterzata alla partita ed ottenere i tre punti. Domenica prossima la Leonfortese esordirà in casa contro il Ravanusa, reduce da una sconfitta casalinga contro l’Armerina. Il Città di Nicosia giocherà fuori casa contro il Cusn Caltanissetta, che all’esordio ha perso fuori casa contro la Branciforti.

Tabellino

Città di Nicosia-Leonfortese 0-1

Città di Nicosia: Bevacqua (60’ Matarazzo), Mancuso (89’ Campione), Plumari, Gagliano, Conticello, Cantagallo S., Biondi, Di Carlo, Destro, Cacciato, Smantello (89’ Stimolo).

A disposizione: Marassà, Cantagallo G., Coulibaly, Stansù, Spina.

Allenatore: Casale.

Leonfortese: Noto, Costanzo, Gazzana, Inveninato, Barcellona, Ricotta, Cipriano (46’ Scordo), Bruno, Scarantino (69’ Chiavetta), D’Alessandro A. (81’ Faraci), Geraci (85’ Mannarà).

A disposizione: La Biunda, Lo Moro, D’Alessandro F., D’Alotto.

Allenatore: Germanà

Marcatore: 90’ Mannarà (L)

Arbitro: Gambacurta di Enna.