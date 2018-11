Calcio Prima categoria, il Città di Nicosia crolla a Raffadali contro l’Angelo Cuffaro

Angelo Cuffaro-Città di Nicosia 5-0

Ancora una sconfitta per il Città di Nicosia quetsa volta il biancorossi di mister Casale escono sconfitti con un duro 5-0 dal Comunale di Raffadali ad opera dell’Angelo Cuffaro, seconda forza del campionato.

Partono bene i padroni di casa che dopo cinque minuti segnano due reti con Chiarelli e Trinci, in salita il match dei biancorossi che non riescono a recuperare nonostante una timida reazione. Nel secondo tempo il tracollo del Città di Nicosia ed i padroni di casa prendono il sopravvento segnando con Mamadu e Arrigo autore di una doppietta.

In classifica i biancorossi sono terz’ultimi con tre punti. Prossime due partite non facili per il Città di Nicosia, anche se le dovrà affrontare in casa. Si comincia mercoledì 7 novembre con la MasterPro di San Cataldo, attualmente terza in classifica, nel recupero della quarta giornata rinviata per due volte. Mentre domenica prossima 11 novembre affronterà la capolista imbattuta Empedoclina.