Calcio Prima Categoria, il Città di Nicosia ottiene a tavolino la sua prima vittoria stagionale

Sul campo era terminata 2-1 in favore del Cusn Caltanissetta, incontro valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Prima categoria, disputato al Palmintelli domenica 14 ottobre, ma il risultato è stato ribaltato dal giudice sportivo.

La Lega Nazionale Dilettanti aveva sospeso l’omologazione dell’incontro del 14 ottobre, in attesa di verificare la posizione di tesseramento di alcuni calciatori partecipanti al match.

Dall’ufficio tesseramenti della Figc è emerso che il calciatore Jeda Omar del Cusn Caltanissetta, risultato ammonito durante l’incontro, in realtà non risultava regolarmente tesserato. In base a queste indagini alla società Cusn Caltanissetta è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3.

Con questo risultato il Città di Nicosia con tre punti abbandona l’ultimo posto in classifica, ora occupato proprio dal Cusn Caltanissetta sceso ad un punto.