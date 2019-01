Calcio Prima categoria, il Città di Nicosia sconfitto fuori casa contro la capolista Armerina – VIDEO

Armerina-Città di Nicosia 3-1

Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Città di Nicosia è stato sconfitto dalla capolista Armerina nella tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata del campionato calcio di prima categoria.

L’Armerina si porta subito in vantaggio con una rete del fantasista Alessandro che approfitta di un disimpegno errato in difesa del Città di Nicosia. Il raddoppio è opera di Keita al 24’ su assist di Minolfo che trova l’attaccante dell’Armerina solo in area. L’Armerina segna la terza rete al 27’ ad opera ancora di Alessandro servito da Condorelli, il fantasista scavalca con un pallonetto il portiere nicosiano.

Nel secondo tempo senza grandi emozioni, l’Armerina controlla il match, il Città di Nicosia è più intraprendente ed accorcia le distanze con Cacciato al 80’.

L’Armerina con 30 punti è primo in classifica, mentre il Città di Nicosia rimane fermo a 14 punti ed è ottavo. I biancorossi di mister Casale torneranno in campo mercoledì 16 gennaio in casa per il recupero della 12ma giornata contro l’Atletico Aragona, che ha un punto in meno rispetto al Città di Nicosia e domenica affronteranno nella prima giornata del girone di ritorno fuori casa la Leonfortese attuale quinta forza del campionato.