Calcio prima categoria, il Città di Nicosia supera fuori casa l’Aragona e vede più vicina la salvezza

Atletico Aragona-Città di Nicosia 3-4

Fondamentale vittoria del Città di Nicosia ottenuta fuori casa contro l’Atletico Aragona, nella penultima giornata del campionato di calcio di prima categoria la squadra di mister Stefano Casale vince per 3-4 ed ora ottimisticamente guarda alla salvezza diretta senza passare dai play-out.

Il Città di Nicosia durante tutto il match è stato sempre in vantaggio, da 0-2 si è passati all’1-2, poi 1-3, 2-3, 2-4 e il finale 3-4. Per il Città di Nicosia sono andati a segno Gagliano, autore di una doppietta, Mazza e Palermo.

Seconda vittoria consecutiva che proietta il Città di Nicosia con 23 punti al terz’ultimo posto in classifica ad un solo punto dalla salvezza diretta.

Dopo la pausa pasquale domenica 28 aprile il Città di Nicosia affronterà in casa l’Armerina che ha già ottenuto matematicamente la promozione. L’Agira diretto avversario del Città di Nicosia giocherà fuori casa contro l’Empedoclina, la squadra agrigentina è in piena corsa per ottenere il secondo posto e partire da favorita nella corsa ai play-off promozione.