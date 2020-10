Calcio Prima categoria. Ottimo esordio casalingo della Polisportiva Nicosia che supera agilmente in casa il Don Bosco Mussomeli – VIDEO

Condividi l'articolo su:







Buon inizio di campionato per la Polisportiva Nicosia, nella prima giornata del campionato di calcio di prima categoria la squadra di mister Lombardo ha superato la Don Bosco Mussomeli per 3-1.

Gli ospiti si portano in vantaggio nel primo tempo al 19’ con Messina, che si invola sulla sinistra salta gli avversari biancorossi e trafigge con un diagonale l’incolpevole Matarazzo. Il Nicosia non si dà per vinto e al 27’ pareggia con un gol dell’attaccante Spina.

Nel secondo tempo dopo 5 minuti Di Stefano si presenta solo davanti al portiere e lo trafigge facilmente e in pieno recupero è il giovane Muraglia a segnare ancora su un lancio dalle retrovie di Doumbouya. Nel finale Messina per gli ospiti potrebbe accorciare le distanze ma davanti a Matarazzo calcia fuori.

Ottima prova del Nicosia, ben messo in campo da Lombardo, con una squadra praticamente piena di giovani leve, coraggiose e mai dome. Prossimo match a Delia contro i vincitori dello scorso campionato: l’Atletico Gorgonia.

Tabellino:

Polisportiva Nicosia-Don Bosco Mussomeli 3-1

Polisportiva Nicosia: Matarazzo, Campione, Burrafato, Cacciato, Doumbouya, D’Amico D., Carlisi, D’Amico G. (88’ Gurgone) Spina (76’ Muraglia), Battaglia (64’ Smantello), Di Stefano (82’ Pidone). A disposizione: Maccarone, Lorillo, Salmeri, Leanza, Granata. Allenatore: Lombardo.

Don Bosco Mussomeli: Mantio, Mancuso, Mingoia (60’ Piazza), Alessi, Cala, Palumbo, Orlando, Mangiapane (14’ Spoto), Belfiore M., Messina, Catania. A disposizione: Cicero, Canalella, Capodici, Belfiore S. Allenatore: Belfiore.

Reti: 19’ Messina (M), 27’ Spina (N), 50’ Di Stefano (N), 92’ Muraglia (N)

Arbitro: Marco La Placa di Enna.

