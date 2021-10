Calcio Prima categoria. Polisportiva Nicosia travolta fuori casa dal Calcarelli

Condividi l'articolo su:







1















ARTICOLO PUBBLICATO IL 17 Ottobre 2021

Calcarelli-Polisportiva Nicosia 6-2

L’anticipo della quarta giornata del campionato di Prima categoria tra Calcarelli e Polisportiva Nicosia non ha di certo portato fortuna ai biancorossi che hanno rimediato sul campo del Comunale di Castellana Sicula un netto 6-2.

Per i rosanero di casa, guidati dal mister Tedesco, sono andati a segno Di Franco , autore di quattro reti e Torre, la prima rete in favore del Calcarelli è un’autorete. Per la Polisportiva Nicosia sono andati a segno Battaglia e D’Amico.

Momento difficile per la Polisportiva Nicosia, dopo quattro giornate la squadra del presidente Li Volsi è penultima in classifica con un punto. In cerca di riscatto i ragazzi di mister Lombardo potranno rifarsi domenica prossima allo Stefano La Motta, affronteranno il Città di Petralia Sottana attualmente ultima con zero punti, uno scontro salvezza fondamentale.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati