Calcio Prima categoria. Punto d’oro del Nicosia conquistato con il Calcarelli – VIDEO

Sembrava una partita destinata alla sicura sconfitta per il Nicosia, falcidiato da infortuni, squalifiche e dal covid, invece i biancorossi hanno tirato fuori artigli ed orgoglio e sono riusciti ad imbrigliare gli avversari e a portare a casa un punto prezioso con il Calcarelli, la squadra madonita è una delle favorite per la vittoria finale del campionato.

Nella quindicesima giornata del campionato di Prima categoria, mister Picone causa covid non era presente in panchina, ma ha schierato in campo Perri tra i pali, Pittera e Leanza esterni in difesa, Burrafato e Gueye centrali; a centrocampo D’Amico, Saidy e Sissako; in attacco, Bonelli, Castrogiovanni e Ndiaye.

Nel primo tempo gli ospiti dominano il match controllati però dal Nicosia, Al 12’ Zerbo dal limite dell’area biancorossa colpisce l’incrocio dei pali. Al 23’ Lo Bianco solo davanti al portiere si vede parare il tiro con i piedi. Al 33’ sempre Lo Bianco si invola sulla destra entra in area, ma il suo tiro viene stoppato dal palo alla sinistra di Perri.

Nel secondo tempo cambia poco. E’ il Nicosia che prende coraggio al 25’ Matar si invola sulla sinistra entra in area avversaria, ma il suo assist per Castrogiovanni viene stoppato da Levantino. Al 31’ Maggio dalla sinistra crossa in area avversaria, ma il tiro di Gueye viene fermato da un difensore rosanero. Forcing finale del Calcarelli nel finale, al 41’ del secondo tempo Perri riesce a mettere in angolo una punizione insidiosa dal limite di Guastella. Il portiere si ripete al 46’, Di Nuovo entra sulla sinistra in area biancorossa, ma Perri salva il risultato mettendo la palla in angolo.

Buona prova dei biancorossi di Nicosia, davanti avevano una squadra attrezzata per vincere il campionato, ma i giovani nicosiani non hanno avuto nessun timore reverenziale e sono riusciti ad ottenere un punto che li proietta a quota 11 al decimo posto a 4 punti dalla Branciforti e dal Città di Petralia Sottana, prossimo avversario della Polisportiva Nicosia.

Tabellino:

Polisportiva Nicosia-Calcarelli 0-0

Polisportiva Nicosia: Perri, Burrafato, Leanza, D’Amico, Pittera, Gueye, Saidy, Sissako, Bonelli (37’ s.t. Castiglia), Castrogiovanni (30’ s.t. Maggio), Ndiaye. A disposizione: Scardino, Campione, Barbera, Rizzo, Granata. Allenatore. Picone.

Calcarelli: Conticelli, Albanese, Pensabene, Dolce (16’s.t. Giambona), Levantino, Giancreco, Zerbo, Chiappara, Lo Bianco, Guastella, Di Nuovo. A disposizione: Alessandro, Favaloro, Di Gangi, Russo. Allenatore: Tedesco.

Arbitro: Narcisi di Agrigento.

