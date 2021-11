Calcio Prima categoria. Un difensore ed un attaccante senegalesi nuovi rinforzi per la Polisportiva Nicosia

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 10 Novembre 2021

Prosegue la campagna di rinforzi per la Polisportiva Nicosia, squadra che milita in Prima categoria e che purtroppo, dopo una serie di risultati negativi, si trova all’ultimo posto in classifica.

La società del presidente Fabio Li Volsi dopo aver ingaggiato il direttore sportivo Santo Lo Faro a messo a segno la settimana scorsa i primi due colpi di mercato con l’ingaggio degli attaccanti senegalesi il 20 enne Elhadji Diaffoune e il 22 enne Ndiaye Matar.

Questa settima il direttore Lo Faro ha portato in biancorosso altri due elementi, Souleymane Diouf . difensore senegalese, classe 2002, arriva a titolo definitivo dall’ ASD Galatina Calcio squadra che milita in Promozione Puglia.

Per completare l’attacco è stato ingaggiato il giovane attaccante senegalese Mouhamad Thioune, classe 2004, il calciatore arriva a titolo definitivo dal settore giovanile del Latina.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

