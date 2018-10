Calcio, pubblicati i calendari del campionato di Prima Categoria, esordio casalingo del Città di Nicosia contro la Leonfortese

Sono stati resi noti i calendari del campionato di calcio di Prima Categoria, il Città di Nicosia inserito nel girone G giocherà in casa domenica 7 ottobre contro al Leonfortese. Partenza quindi con il derby molto sentito dalla tifoseria biancorossa.

Sono 26 gli incontri previsti in questa stagione 2018-19. La prima partita fuori casa il Città di Nicosia la disputerà il 14 ottobre contro il Cusn Caltanissetta. Il 16 dicembre si disputerà l’ultima partita del 2018, il Città di Nicosia giocherà fuori casa contro il Villarosa. Il campionato dopo la pausa natalizia riprenderà domenica 6 gennaio, il Città di Nicosia affronterà in casa l’Atletico Aragona. Ulteriori pausa previste il 3 marzo ed il 21 aprile. L’ultima giornata di campionato si disputerà il 28 aprile 2019, il Città di Nicosia affronterà in casa, nell’ultimo derby stagionale, i biancorossi dell’Armerina.