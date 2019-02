Calcio serie D, il Città di Messina strappa un punto a Troina – VIDEO

Buon pareggio per il Città di Messina a Troina, un punto che muove la classifica ed avvicina la squadra di Furnari verso la zona salvezza.

L’inizio non è dei migliori, a gestire la partita però sono i padroni di casa, che al 15′ sfruttano al meglio un calcio piazzato. Sul punto di battuta si presenta Saba, il cui tiro è angolato e potente ma viene disinnescato da un reattivo Landi, che rimane vigile anche sul conseguente colpo di testa di Raia. Il match tuttavia rimane statico e un’altra timida occasione viene registrata al 30′, quando Musso tenta di impegnare il portiere ospite con un tiro dalla distanza che risulta di facile presa per l’estremo difensore giallorosso. La risposta peloritana arriva tre minuti dopo, con Nicosia che dai trenta metri prova quantomeno a costruire qualcosa: il suo tiro si spegne però largamente alto sopra la traversa. Al 41′ sullo stesso binario ci prova Ferreira, che con un bolide dalla lunga distanza mette a referto l’occasione più nitida e interessante della prima frazione. Landi resta a guardare e, fortunatamente per lui e per il Città, il tiro finisce sul fondo.

Nella ripresa è ancora il Troina a provarci e l’ex Isernia viene costretto da Musso a compiere un altro intervento decisivo per mantenere l’equilibrio in campo. Al 58′ è ancora Nicosia a risollevare i giallorossi, con Fragapane che spara alto dopo un filtrante in piena area di rigore. Successivamente a quest’azione il clima si incattivisce ed i padroni di casa salutano anzitempo prima il loro presidente e poi il loro allenatore, allontanati dal signor Ubaldi. Nervi che saltano anche in campo, dove il direttore di gara estrae con disinvoltura cartellini per sedare le accese questioni in atto. Una situazione che trova il suo apice al 93′, quando quasi a tempo scaduto Costa si lascia andare ad un gesto scorretto nei confronti di un avversario, venendo espulso direttamente.

Il Città prende un punto, ma perde tre pedine fondamentali, complicandosi ancor di più la vita in vista del prossimo incontro casalingo, in un momento già delicato. Troina saldamente all’ottavo posto con 31 punti e a sole cinque lunghezze dalla zona play-off.

Tabellino:

Troina-Città di Messina 0-0

Troina: Serenari, Raia, Lo Cascio, Saba, Ruano, Sidibè, Boscaglia, Ceesay, Ferreira, Adeyemo, Musso (80’ Zappalá). A disposizione: Salluzzo, Buffa, Daqoune, Bonfini, Gomes, Finocchiaro, Concorso, Giamblanco. Allenatore: Boncore.

Città di Messina: Landi, Fofana, Fragapane (87’ Quintoni), Bellopede, De Lucia, Bombara, Nicosia (76’ Miotto), Calcagno (80’ Bonamonte), Galesio (94’ Ferraù), Argomenti (72’ Santoro), Costa. A disposizione: Berikashvili, Crucitti, Silvestri, Princi, Santoro. Allenatore: Furnari.