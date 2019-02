Calcio serie D, il Troina in nove pareggia a Gela – VIDEO

Termina 1-1 il match tra Gela e Troina. Gelesi con due uomini in più per oltre trenta minuti di gioco. Una gara scialba con i biancazzurri che non riescono ad approfittare del vantaggio in campo. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa, il Troina passa prima in vantaggio con Sidibe. Dopo tre minuti Sowe pareggia con la complicità del portiere del Troina Polizzi. Per questo errore, da parte del portiere, nasce la scazzottata tra Polizzi e Moudoumbou, l’arbitro espelle entrambi e gli ennesi rimangono con due uomini in meno dal minuto 58. Il Gela non ne approfitta, non esce la grinta e spreca una della grande occasione, regalando un pareggio agli avversari. Un punto che non cambia la posizione in classifica dei biancazzurri che si portano a quota 32 punti a due di distanza dai play off. Per il Troina un punto d’oro considerando come si erano messe le cose dopo la doppia espulsione. La squadra di Boncore è decima con 30 punti a soli quattro punti dalla zona play-off.

Tabellino:

Gela-Troina 1-1

Gela: Castaldo, La Vardera, Misale (96′ Mileto), Mauro (66′ Costarelli), Sicignano, Brugaletta, Mannoni, Schisciano, Dieme (89′ Mengoli), Ragosta, Sowe. A disposizione: Vella, Mileto, Favero, Costarelli, Di Domenico, Selvaggio. Allenatore: Brucculeri.

Troina: Polizzi, Raia, Lo Cascio, Saba, Ruano Castellanos, Sidibe (59′ Serenari), Boscaglia, Ceesay, Musso (87′ Zappalà), Adeyemo, Moudoumbou. A disposizione: Touré, Gomis, Bonfini, Finocchiaro, Daqoune, Buffa, Concorso. Allenatore: Boncore.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Marcatori: 55′ Sidibe (T), 58′ Sowe (G).