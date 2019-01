Calcio serie D, il Troina pareggia ad Acireale – VIDEO

Si è concluso 2-2 il recupero del match tra Acireale e Troina rinviato per causa del maltempo domenica scorsa, incontro valido per la 18ma giornata del campionato di serie D.

Tutte e quattro le reti sono state realizzate nel primo tempo, lasciando uno sterile secondo tempo agli spettatori del Tupparello. Le due squadre salgono entrambi a quota 23 punti in classifica, in piena bagarre per evitare di essere risucchiati nella zona play-out.

Troina in vantaggio al 14’ con Ferreira e per l’Acireale, a ristabilire il pari, al 18’ minuto ci ha pensato Campanaro su calcio di rigore. Padroni di casa che passano in vantaggio al 36’ con Manfrè, bravo a concretizzare un perfetto assist del compagno Madonia e in pieno recupero, il goal del definitivo 2-2 del Troina a firma di Musso per il tap-in vincente su assist del compagno Moudoumbou.

Tabellino:

Acireale-Troina 2-2

Acireale: Biondi, Iannò (40′ Di Pasquale), Campanaro, Gambuzza, Talotta, Savanarola, Aprile (71′ Leotta), Mazzone, Manfrè, Madonia (63′ Sanna), Manfrellotti (88′ Russo). A disposizione: Amella, Bella, Lentini, Grassi Bertazzi, Sorbello. Allenatore: Romano.

Troina: Polizzi, Raia, Bonfini, Ruano, Lo Cascio, Daquoine, Saba, Moudoumbou, Sidibe, Musso, Ferreira. A disposizione: Serenari, Gomes, Toure, Finocchiaro, Buffa, Romeo, Concorso, Zappalà, Salluzzo. Allenatore: Boncore.

Arbitro: Costanza di Agrigento

Marcatori: 14′ Ferreira (T), 18′ Campanaro (A), 36′ Manfrè (A), 45′ Musso (T).