Calcio serie D, il Troina torna a vincere in casa con il Gela – VIDEO

Prima sconfitta per il Gela di Zeman e seconda vittoria stagiona per il Troina, in un Silvio Proto reso pesante dalla pioggia i biancazzurri perdono per la prima volta in stagione dopo una gara non esaltante. Gara equilibrata decisa dal gol di testa di Musso all’inizio del secondo tempo.

Il Gela anche sfortunato, nel primo tempo al 21’ il palo ha detto no a Ragosta, ma in generale i biancazzurri hanno creato meno palle gol rispetto alle precedenti prestazioni.

Classifica adesso più lunga, con il Troina a 7 punti praticamente a metà graduatoria, mentre il Gela è quinto con 8 punti.

Nel prossimo turno il Troina affronterà fuori casa il Città di Messina, seconda squadra della città dello stretto, attualmente ultima in classifica.

Tabellino

Troina-Gela 1-0

Troina: Polizzi, Lo Cascio, Bonfini, Saba, Aitor, Sidibe (84′ Boscaglia), Lombardo (78′ Pantò), Moudoumbou , Musso, Piyuka, Adeyemo.

A disposizione: Almendano, Ferreira, Giamblanco, Raia, Cesay, Dawoune, Fiore.

Allenatore: Boncore.

Gela: Castaldo; Polito, Brugaletta, Sicignano, Caruso; Schisciano (76′ La Vardera), Burato, Mannoni; Alma, Dieme (76′ Montalbano), Ragosta.

A disposizione: Rao, Milito, Misale, Di Domenico, Khaled, Mauro, Federico.

Allenatore: Zeman.

Marcatori: 55′ Musso (T).

Arbitro: Dallapiccola di Trento (Pedone-Robustelli).