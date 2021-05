Calcio serie D. Il Troina travolto in casa dalla capolista Messina – VIDEO

Condividi l'articolo su:























Il Messina fuori casa a Gagliano Castelferrato, lanciato verso la promozione in serie C affronta il Troina, praticamente salvo, nella trentunesima giornata del campionato di serie D.

Al 12′ il Troina si fa vedere con Aperi che in area peloritana cade dopo un contrasto con Lomasto, al 17’ ancora il Troina con il capitano Ficarrotta calcia dal limite, ma Caruso respinge. Il Troina si rifà sotto al 19′ con Rizzo che colpisce un palo. Al 22’ il Messina passa in vantaggio con un calcio d’angolo battuto su Bollino che trova la testa di Lomasto. Al 24′ il Messina raddoppia grazie ad un sinistro da fuori area di Aliperta che si insacca all’incrocio dei pali. Al 35’ il Troina con Aperi scaglia un rasoterra ottimamente parato da Caruso. Ancora Caruso al 37′ si oppone alla punizione di Ficarrotta. Al 41′ il tocco di Rizzo sottomisura è deviato in corner da Lomasto. Al 45’ ancora Aliperta da fuori area sfiora il palo. Nel primo tempo un buon Troina ha messo in difficoltà il Messina in diverse occasioni, la ma la squadra di Novelli è stata cinica e precisa sfruttando al meglio le occasioni che si sono presentate.

Nel secondo tempo la prima azione da rete è opera di Vacca il cui tiro dal limite sfiora il palo. Al 64’ il Messina segna la terza rete con Cristiani con un tiro dal limite che si insacca alle spalle di Aiolfi. Al 68’ il Messina segna la quarta rete con Cretella che in area avversaria calcia un tiro a giro che si infila nell’angolo alla sinistra del portiere di casa. Partita chiusa e Messina con il minimo sforzo cinico e preciso supera agevolmente il Troina e continua la cavalcata verso la promozione.

Tabellino:

Troina-Messina 0-4

Troina: Aiolfi, Puleo (65′ Giuffrida), Neri, Mbaye, Ciccone, Di Grazia (73′ Palermo), Guerci, Kamara, Ficarrotta (68′ Dembele), Rizzo (57′ Padovani), Aperi (73′ Mascara). A disposizione: Cantarero, Diara, Calaciura, Longo. Allenatore: Mascara.

Messina: Caruso, Mazzone, Lomasto, Boskovic, Giofrè, Cristiani, Aliperta(79′ Lavrendi), Vacca (88′ Arcidiacono), Bollino (76′ Oggiano), Foggia (71′ Manfrellotti), Cretella (71′ Crisci). A disposizione: Lai, Cascione, Sabatino, Cunzi. Allenatore: Novelli.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 22′ Lomasto (M), 24′ Aliperta (M), 64′ Cristiani (M), 67′ Cretella (M).

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati