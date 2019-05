Campionato italiano turismo di durata, quinto posto per l’ennese Patrinicola a Vallelunga

Condividi l'articolo su:























Un bilancio senza dubbio positivo quello dell’ultimo fine settimana motoristico di Simone Patrincola che insieme al suo compagno di gara Raffaele Gurrieri ha conquistato lo scorso 4 maggio a Vallelunga un ottimo quinto posto con una Golf del Team Girasole nella seconda prova del campionato Italiano Turismo di Durata organizzato da Acisport. Il Week End è iniziato bene sin dalle prove libere di venerdì dove la coppa Patrinicola – Gurrieri si è piazzato nelle prime 5 posizioni.

Nelle prove cronometrate di sabato a causa di “traffico” in pista non si è andato oltre il settimo posto mentre nella gara sprint di sabato pomeriggio di 20′ con una grande prestazione Simone Patrinicola ha conquistato la prima posizione che è valsa anche per la griglia di partenza della gara di domenica dove purtroppo nella gestione delle gomme sulle due ore per una situazione meteo che cambiava repentinamente non si è stati fortunati.

“Malgrado tutto sono molto soddisfatto di questo quinto posto – commenta Patrinicola – perchè potenzialmente vale un terzo posto visto che dalla quinta alla terza le prestazioni sono state tutte in linea. Quindi potenzialmente il podio ci poteva essere benissimo. Purtroppo non siamo stati fortunati nella strategia delle gomme per il tempo molto bizzarro”.

Patrinicola guarda già avanti al prossimo appuntamento del primo fine settimana di giugno a Misano Adriatico. “Stiamo lavorando per farci trovare al meglio per quest’altro appuntamento anche se c’è ancora molto lavoro da fare – conclude – ancora ci sono alcuni aspetti che devo curare al meglio per la differenza di guida che c’è tra il mezzo che avevo lo scorso anno e quello attuale. Un esempio per tutti la differenza di trazione tra posteriore ed anteriore. Ma ad ogni modo sono ottimista perchè le potenzialità dei margini di miglioramento sono ancora notevoli. Ma bisogna lavorare sodo”.