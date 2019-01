Campione (Forza Italia): “Soddisfazione per adesioni nell’Udc, si allarga l’area moderata alleata di Forza Italia”

“Esprimo la piena soddisfazione per il lavoro svolto da parte del coordinatore politico regionale dell’Udc Decio Terrana e del commissario provinciale Andrea Maggio per le recenti adesioni di alcuni amministratori nell’Udc, un partito con il quale Forza Italia ha una storica e consolidata alleanza politica per i principi ispiratori e le iniziative portati avanti contro le forze sovraniste e antieuropee, l’ adesione comune dei due partiti al Ppe è la sicura garanzia della voglia di allargare l’area moderata e cattolica e di stare insieme, inoltre il sostegno comune al governo regionale rappresenta un ulteriore elemento di unità, si rafforza l’ area di centro in provincia, tutto questo ci gratifica per il lavoro svolto da parte nostra come Forza Italia e da parte degli alleati, occorre adesso in vista delle Europee costruire tutti insieme un fronte unico che sia rispettoso dalla propria identità, ancorata ai principi solidaristici e ai valori dalla cittadinanza europea, contro la demagogia e le facili promesse che presto si riveleranno fallaci.“. Lo afferma Salvo Campione commissario provinciale di Enna di Forza Italia.