Capizzi, con il finanziamento del commissario di governo per il disseto idrogeologico avviato l’iter per la messa in sicurezza del quartiere Fortina

Con il decreto 387 del 25 marzo 2019, il commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, ha disposto il finanziamento di 78.734,40 euro relativamente alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del quartiere Fortina di Capizzi.

Avviato l’iter per la messa in sicurezza di un’area all’interno del centro abitato, che oramai da oltre quindici anni rappresenta una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.